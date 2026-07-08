Karlsfeld (dpa/lby) - Eine KI erkennt Stürze von Pflegebedürftigen, Putzroboter entlasten Personal - und Heimbewohner reisen via VR-Brille in andere Welten: Die Digitalisierung kommt auch in der Pflege an. Der Heimbetreiber Korian hat rund dreieinhalb Jahre in seinem Modellprojekt "Pflege 2030" im Haus Karlsfeld bei München untersucht, wie KI und digitale Technik die Versorgung Pflegebedürftiger verbessern und Pflegekräfte entlasten können. Denn die Zahl der Pflegebedürftigen steigt - während Pflegekräfte fehlen.