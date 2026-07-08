Die KI-gestützte Sturzerkennung stehe schon heute als buchbare Zusatzleistung in allen Korian-Einrichtungen zur Verfügung. Bis 2028 will Korian alle in Karlsfeld validierten Lösungen auf das gesamte deutsche Netzwerk übertragen. Die Korian Deutschland GmbH ist Teil der europäischen Clariane-Gruppe und betreibt 219 Standorte sowie 23 ambulante Dienste deutschlandweit.

Die Erkenntnisse wurden in einem Handbuch festgehalten, so dass auch andere Pflegeanbieter und Heime davon profitieren können.