Digitalisierung: Familien-App wächst – 20.000 Downloads und mehr Angebote

Erfurt (dpa/th) - Die im Frühjahr vorgestellte Thüringer Familien-App ist bislang von mehr als 20.000 Nutzerinnen und Nutzern heruntergeladen worden. "Damit sind wir zufrieden", sagte Familienministerin Katharina Schenk (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Die Anzahl der Anbieter auf der dazugehörigen Plattform ist seit Einführung des Angebots von rund 300 auf über 1.000 gestiegen. Mittlerweile stehen den App-Nutzern etwa 9.000 Angebote zur Verfügung. Die Bandbreite reicht von touristischen Zielen und Freizeitangeboten über Beratungs- und Unterstützungsangebote bis hin zu Ratgebern bei Antragsverfahren. "Jetzt ist das Ziel, dass die Funktionen, die da sind, erweitert werden", so die Ministerin.