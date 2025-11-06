Die neue i-Kfz-App soll sowohl für Android als auch für iOS-Nutzende zur Verfügung stehen. Um den Fahrzeugschein des eigenen Autos in der App hinzuzufügen, braucht man einen elektronischen Personalausweis. Mithilfe der Online-Ausweisfunktion kann man sich in der App identifizieren und so den digitalen Fahrzeugschein herunterladen. Alternativ soll es laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) möglich sein, während der Zulassung des Fahrzeugs vor Ort oder online einen QR-Code zu erhalten und damit einen digitalen Fahrzeugschein herunterzuladen.