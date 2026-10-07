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Digitalisierung Einheimische Firma fühlt sich ausgebootet

Die Einführung einer einheitlichen Software zur Elternkommunikation an den Schulen des Landkreises geht voran. Der IT-Service empfiehlt „EduPage“. Ein paar Schulen wollen ausscheren.

Digitalisierung: Einheimische Firma fühlt sich ausgebootet
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Die Grafik zeigt den Stand der Umsetzung. Foto: KitS

André Petter ist ein ruhiger, sachlicher Mensch. Wenn der Geschäftsführer der Softwarentwicklungsfirma RHC sagt: „Das geht schon an die Substanz“, dann stimmt das. Die in Fambach ansässige Firma mit acht Mitarbeitern fühlt sich vom Landratsamt ausgebootet. Was ist passiert?

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Im Oktober 2023 fasste der Kreistag auf Empfehlung des Bildungsausschusses den Beschluss, an den Schulen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen eine einheitliche Software für die Elternkommunikation einzuführen. Ziel sei es, „an allen Schulen gleiche Voraussetzungen zu schaffen“. Dazu gehören ein digitales Notenbuch, Stunden- und Vertretungspläne sowie Krankmeldungen. „Der Kommunale IT-Service empfiehlt, als Basis die auf Thüringen zugeschnittene Software RHC Primeline eines Unternehmens aus dem Landkreis zu verwenden“, hieß es im Zeitungsbericht. Die Schulen wünschten sich solch eine Möglichkeit. Laut Landrätin Peggy Greiser müsse der Kreis diese nicht zur Verfügung stellen, wolle es aber.

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Dass dies vor allem eine Erleichterung für Eltern, die Kinder an verschiedenen Schulen haben, und Schüler ist, bezweifelt niemand. Dazu kommen Lehrkräfte, Sekretärinnen und Schulleitungen, die an mehreren Schulen tätig sind. Im Landkreis lernen rund 14.000 Schüler an derzeit 20 Grundschulen, vier Förderzentren, vier Thüringer Gemeinschaftsschulen, zehn Regelschulen, drei Gymnasien und vier Berufsbildungszentren. Es gibt 1200 Lehrkräfte.

Die Digitalisierung an Schulen bekam durch Corona einen Push. Es steht viel Geld zur Verfügung. Doch der Stand der Umsetzung an den Schulen ist sehr unterschiedlich. Foto: picture alliance/dpa

Der Kommunale IT-Service (Kits), ein Eigenbetrieb des Landkreises, legte los. „Wir haben zunächst evaluiert, welche Produkte auf dem Markt sind und sie den Schulen zum Testen angeboten“, erläutert Werkleiter Bastian Holland-Moritz. Verschiedene Softwareanbieter seien das gewesen, berichtet er. Nach der Evaluierungs- und Testphase, die von Ende 2022 bis September 2023 lief, habe sich die Mehrheit der Schulen, die sich beteiligt hatten, für das Produkt „EduPage“ von Raabe entschieden. „Es haben nicht alle Schulen getestet. In den Schulen lagen und liegen ganz unterschiedliche Voraussetzungen, was die Digitalisierung betrifft, vor. Wir wollen jeder Schule die Zeit geben, die sie braucht, sie auf dem Weg begleiten und niemanden überfrachten“, schildert Werkleiter Holland-Moritz das Vorgehen. Im April 2024 sei die Entscheidung für „EduPage“ gefallen.

Das Ergebnis der Testphase und die Entscheidung seien in mehreren Schulleiterdienstberatungen bekannt gegeben, auch Bildungs- und Werksausschuss des Kits auf dem Laufenden gehalten worden, betonen Holland-Moritz und Greiser. Stand heute hätten 77,5 Prozent der „EduPage“ im Landkreis im Einsatz, der Rest habe eine andere Lösung. Und sie nutzen die Software laut Holland-Moritz „sehr gerne“.

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Zudem haben fast alle Schulen weitere Anwendungen, etwa für die Stunden- und Vertretungsplanung oder die Schulverwaltung. Die Kosten für diese Softwarepakete belaufen sich für die meisten Schulen im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich im Jahr und werden über den Kommunalen IT-Service, der die Lizenzen erweitert oder neu kauft, vom Landkreis übernommen. Die erste Schulverwaltungs-Software, Primeline, hatte der Landkreis vor über 20 Jahren bei der Fambacher Firma RHC in Auftrag gegeben.

Primeline in 85 Prozent der Thüringer Schulen im Einsatz

Heute ist Primeline laut Petter in etwa 85 Prozent aller Schulen des Freistaates im Einsatz. 2011 folgte mit dem digitalen Klassenbuch eine weitere Eigenentwicklung von RHC. Nach Corona, wo der Bedarf für digitale Kommunikation schlagartig sichtbar wurde, habe man begonnen, eine eigene Software zur Elternkommunikation zu entwickeln und den Stand immer mit den Verantwortlichen bei Kits ausgetauscht, sagt André Petter. Zum Zeitpunkt der Evaluierung gab es aber noch kein konkurrenzfähiges Produkt, bestätigt Petter die Aussage von Holland-Moritz, warum Kits RHC nicht in die Evaluierung einbezogen hatte.

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Mittlerweile gibt es die Software made in Fambach mit dem Namen „MeineSchule.digital“ und RHC ließ diese seit vorigem Jahr auch von Schulen im Landkreis testen. Petter ist vollkommen klar, dass der Schulsoftwaremarkt hart umkämpft ist und sich seine kleine Firma auf diesem Feld mit Konzernriesen wie Raabe, die zum Klett-Verlag gehören, messen lassen müsse. Er freut sich deshalb, dass andere Thüringer Landkreise, etwa Sömmerda, Greiz und ein Teil der Schulen in Sonneberg sowie des Unstrut-Hainich-Kreises, auf sein Produkt setzen auch bereits Lizenzverträge abgeschlossen haben. „Dort wird unsere Software genutzt, aber im eigenen Landkreis nicht.“

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Als André Petter 2025 von einer Sekretärin erfuhr, dass die Schulen auf „EduPage“ umstellen sollen, habe er den zuständigen Teamleiter bei Kits, Kai Süßmilch, kontaktiert, der ihm mitgeteilt habe, dass man sich „für einen Mitbewerber entschieden“ habe. Petter bat daraufhin um ein Gespräch mit der Landrätin. In diesem sei man so verblieben, dass die RHC-Software an den Gymnasien und den Berufsschulen genutzt werden solle. Dass damit „MeineSchule.digital“ gemeint gewesen sei, sehen Bastian Holland-Moritz und Kai Süßmilch anders. Für die Elternkommunikation sei „’EduPage’ schon immer möglich gewesen. Gewisse Anwendungen aber, die in weiterführenden Schulen gebraucht werden, hatte diese Software nicht bieten können“. Dafür hätten Schulen auf RHC oder andere Anbieter, wie Kannenberg Software aus Mühlhausen, zurückgegriffen.

Kostenübernahme noch ungeklärt

André Petter kritisiert, dass man ihn nicht früher von der Entscheidung für das Konkurrenzprodukt in Kenntnis gesetzt und ihn weiter in den Glauben gelassen habe, dass auch die Fambacher Software zur Elternkommunikation, die nun einsatzfähig sei, von den Schulen des Landkreises genutzt werden könne. „Wir informieren kein Unternehmen über unsere Entscheidungen“, entgegnet Bastian Holland-Moritz auf die Kritik. Kits habe den Auftrag des Kreistages umzusetzen gehabt. Und mit „EduPage“ eine Lösung gefunden. Diese Software werde auch bezahlt. Wolle eine Schule eine andere Software für die Elternkommunikation nutzen, müsse sie die Kosten selbst tragen, sagt der Kits-Werkleiter, etwa aus dem Schulbudget. Landrätin Greiser meint auf die Kostenübernahme angesprochen: „Wenn man uns dazu zwingt, werden wir wohl übernehmen .“

Petschauer bevorzugt regionale Lösung

Es gehe „um sehr wenige Schulen“, die die RHC-Software bereits testen bzw. noch testen wollen, betonen Greiser, Holland-Moritz und Süßmilch. Dazu gehören die Grundschulen Wernshausen und Schmalkalden, die Regelschulen Schmalkalden und Floh-Seligenthal, das Gymnasium Schmalkalden. Der Schulleiter des Henfling-Gymnasiums Meiningen, Olaf Petschauer, schwört auf „MeineSchule.digital“. Er habe über Monate seine Wünsche an RHC gegeben, diese seien auf seine Schule umgesetzt worden. Er und auch andere Schulleiter bevorzugen die regionale Lösung auch deshalb, weil sie aus Erfahrung wissen, „dass bei einem Problem sofort jemand kommt und versucht, dieses so schnell wie möglich zu lösen“.

Petschauer wusste zum Zeitpunkt unserer Recherche auch noch nicht, „ob Kits den Lizenzvertrag mit RHC bezahlt“. Holland-Moritz verweist darauf, dass er bis heute noch keinen Preis für die Software kenne. Die beiden Produkte liegen laut unserer Recherche in etwa gleich bei ca. 700 Euro pro Schule pro Jahr. Ob höher oder niedriger hängt unter anderem von den konkreten Schülerzahlen ab. Fakt ist, die Fambacher Firma hat während der Entwicklungs- und Testphase keinen Cent verdient.

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Das Gefühl, dass was schiefläuft, verstärkte sich, als André Petter nach den Sommerferien von Schulen, die seine Software testen bzw. testen wollten, informiert wurde, sie hätten keinen Zugriff mehr auf die Domäne „MeineSchule.digital“. Unter dem Label von „KitS“ erschien der Satz „Angriffsprävention – Zugriff blockiert“. Man habe versucht, sich wieder freischalten zu lassen über den normalen Weg der digitalen Fehlermeldung. Als das nicht funktionierte, habe man Kits per Mail kontaktiert, berichten Schulleiter. Wochenlang habe sich nichts getan. Erst fünf Wochen nach Schulbeginn erfolgte die Fehlerbehebung und die Domäne war wieder zugänglich. André Petter vermutet, dass das mit der Anfrage von Kits zu tun hatte, die er während der Ferien erhielt. Er sollte die URL der Schulen melden, die die RHC-Software testen. Was er auch tat. Laut Bastian Holland-Moritz sei das nicht der Grund gewesen. Die Firewall habe den Zugang automatisch geblockt. „Als das Problem bei mir angekommen ist, war es am nächsten Tag behoben“, sagt er. Kits habe damit nichts zu tun.

Weitere Verdrängung befürchtet

Die Fambacher sind enttäuscht vom Umgang nach „jahrzehntelanger Zusammenarbeit“ mit dem Landkreis. Außerdem „zahlen wir unsere Steuern hier“, so Petter. Er hätte sie eine offene Kommunikation gewünscht. Dies sehen Lehrkräfte ähnlich, sie widersprechen der Aussage, alle Schulen seien über den Stand der Umsetzung des Kreistagsbeschlusses und die Entscheidung für „EduPage“ immer auf dem Laufenden gewesen. Im Gegenteil: Die Rede ist von „Druck“ und einer „Nacht- und Nebelaktion“.

André Petter befürchtet derweil, dass die Verdrängung seiner Produkte weitergeht. Die acht Schulen der kreisfreien Stadt Suhl „haben Primeline jetzt gekündigt“, denn einige Tools, die Primeline biete, würden auch von „EduPage“ abgedeckt. Zum Glück nicht alle. Noch nicht.