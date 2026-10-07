Digitalisierung: Einheimische Firma fühlt sich ausgebootet

Kostenübernahme noch ungeklärt

André Petter kritisiert, dass man ihn nicht früher von der Entscheidung für das Konkurrenzprodukt in Kenntnis gesetzt und ihn weiter in den Glauben gelassen habe, dass auch die Fambacher Software zur Elternkommunikation, die nun einsatzfähig sei, von den Schulen des Landkreises genutzt werden könne. „Wir informieren kein Unternehmen über unsere Entscheidungen“, entgegnet Bastian Holland-Moritz auf die Kritik. Kits habe den Auftrag des Kreistages umzusetzen gehabt. Und mit „EduPage“ eine Lösung gefunden. Diese Software werde auch bezahlt. Wolle eine Schule eine andere Software für die Elternkommunikation nutzen, müsse sie die Kosten selbst tragen, sagt der Kits-Werkleiter, etwa aus dem Schulbudget. Landrätin Greiser meint auf die Kostenübernahme angesprochen: „Wenn man uns dazu zwingt, werden wir wohl übernehmen .“

Petschauer bevorzugt regionale Lösung

Es gehe „um sehr wenige Schulen“, die die RHC-Software bereits testen bzw. noch testen wollen, betonen Greiser, Holland-Moritz und Süßmilch. Dazu gehören die Grundschulen Wernshausen und Schmalkalden, die Regelschulen Schmalkalden und Floh-Seligenthal, das Gymnasium Schmalkalden. Der Schulleiter des Henfling-Gymnasiums Meiningen, Olaf Petschauer, schwört auf „MeineSchule.digital“. Er habe über Monate seine Wünsche an RHC gegeben, diese seien auf seine Schule umgesetzt worden. Er und auch andere Schulleiter bevorzugen die regionale Lösung auch deshalb, weil sie aus Erfahrung wissen, „dass bei einem Problem sofort jemand kommt und versucht, dieses so schnell wie möglich zu lösen“.

Petschauer wusste zum Zeitpunkt unserer Recherche auch noch nicht, „ob Kits den Lizenzvertrag mit RHC bezahlt“. Holland-Moritz verweist darauf, dass er bis heute noch keinen Preis für die Software kenne. Die beiden Produkte liegen laut unserer Recherche in etwa gleich bei ca. 700 Euro pro Schule pro Jahr. Ob höher oder niedriger hängt unter anderem von den konkreten Schülerzahlen ab. Fakt ist, die Fambacher Firma hat während der Entwicklungs- und Testphase keinen Cent verdient.

Das Gefühl, dass was schiefläuft, verstärkte sich, als André Petter nach den Sommerferien von Schulen, die seine Software testen bzw. testen wollten, informiert wurde, sie hätten keinen Zugriff mehr auf die Domäne „MeineSchule.digital“. Unter dem Label von „KitS“ erschien der Satz „Angriffsprävention – Zugriff blockiert“. Man habe versucht, sich wieder freischalten zu lassen über den normalen Weg der digitalen Fehlermeldung. Als das nicht funktionierte, habe man Kits per Mail kontaktiert, berichten Schulleiter. Wochenlang habe sich nichts getan. Erst fünf Wochen nach Schulbeginn erfolgte die Fehlerbehebung und die Domäne war wieder zugänglich. André Petter vermutet, dass das mit der Anfrage von Kits zu tun hatte, die er während der Ferien erhielt. Er sollte die URL der Schulen melden, die die RHC-Software testen. Was er auch tat. Laut Bastian Holland-Moritz sei das nicht der Grund gewesen. Die Firewall habe den Zugang automatisch geblockt. „Als das Problem bei mir angekommen ist, war es am nächsten Tag behoben“, sagt er. Kits habe damit nichts zu tun.

Weitere Verdrängung befürchtet

Die Fambacher sind enttäuscht vom Umgang nach „jahrzehntelanger Zusammenarbeit“ mit dem Landkreis. Außerdem „zahlen wir unsere Steuern hier“, so Petter. Er hätte sie eine offene Kommunikation gewünscht. Dies sehen Lehrkräfte ähnlich, sie widersprechen der Aussage, alle Schulen seien über den Stand der Umsetzung des Kreistagsbeschlusses und die Entscheidung für „EduPage“ immer auf dem Laufenden gewesen. Im Gegenteil: Die Rede ist von „Druck“ und einer „Nacht- und Nebelaktion“.

André Petter befürchtet derweil, dass die Verdrängung seiner Produkte weitergeht. Die acht Schulen der kreisfreien Stadt Suhl „haben Primeline jetzt gekündigt“, denn einige Tools, die Primeline biete, würden auch von „EduPage“ abgedeckt. Zum Glück nicht alle. Noch nicht.