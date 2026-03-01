Wer schnell etwas über die Stadt oder die Gemeinde wissen, wichtige Formulare herunterladen möchte, Hinweise auf die lokal Verantwortliche benötigt oder sich nur über Veranstaltungen informieren, für den ist die Homepage der jeweiligen Kommune die erste Anlaufadresse, virtuelles „Klingelschild“ oder „Scout“ zum jeweiligen Amt. Ohne kommt keine Kommune aus, aber die „Pflege“ des Webauftritts macht Mühe und kostet.