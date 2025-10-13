Digitalisierung: Digitalminister fordert Aus für analoge Verwaltung bis 2030

Kein Nebeneinander von analogem und digitalem Weg

"Wir müssen klarmachen, dass es nicht auf Dauer ein nebeneinander von digitalem und analogem Weg geben kann", sagte Mehring. Dabei müsse aber niemand Angst haben, digital abgehängt zu werden. Durch den Wegfall des analogen Wegs könnten so viele Kosten für die Doppelstruktur eingespart werden, dass künftig jedem über 70-Jährigen "ein eigener Staatsbeamte" rund um die Uhr beiseitegestellt werden könne, der ihn bei der Digitalisierung betreut. "Und wir wären immer noch um den Faktor 100 wirtschaftlicher, als wenn wir weiterhin den analogen Weg neben dem digitalen fahren."