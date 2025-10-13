Digitalisierung: Digitalminister fordert Aus für analoge Verwaltung bis 2030

München/Berlin (dpa/lby) - Bayerns Digitalminister Fabian Mehring fordert die Einstellung aller analoger Verwaltungsprozesse bis zum Jahr 2030. "Eine Dynamik kriegen wir erst in die Digitalisierung, wenn wir ein Ablaufdatum festlegen", sagte der Freie-Wähler-Politiker in München der Deutschen Presse-Agentur in München. Dies sei auch für eine echte Kostenersparnis, die digitale Dividende, entscheidend. Auch sie entstehe erst "genau dann, wenn wir den Mut finden, den analogen Weg abzuschalten". Der analoge Weg müsse dann deutschlandweit gleichzeitig enden, "wenn nicht gar europaweit".