Digitalisierung der Schulen Schulpädagoge: Im Klassenzimmer ist kein Platz für KI

Augsburg - Der Bildungsforscher Klaus Zierer warnt vor dem Einsatz von KI in den Schulen. "ChatGPT & Co. haben in der Schule keinen Platz", sagt der Ordinarius für Schulpädagogik der Universität Augsburg. Das Ziel von Schule sei, dass der Mensch das Denken lerne und sich bilde. "Es nützt ihm nichts, wenn der Rechner die an ihn gestellten Denkaufgaben in Sekundenschnelle erfüllt und ihm Stunden später außer der Lösung nichts mehr bleibt." Zierer verweist auf eine neue Studie des Massachusetts Institute of Technology in den USA, wonach das Gehirn bei zu viel KI-Nutzung verkümmere.