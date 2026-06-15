Digitalisierung der Justiz "Dauernd nur am Klicken" - Kritik, aber auch Lob für E-Akte

Das Fazit des Richterbunds lautet: "Unter dem Strich ist die E-Akte eine Hilfe und ein notwendiger Schritt in Richtung einer modernen Justiz." Jedoch müssten die Systeme nun zügig weiterentwickelt werden und sich stärker an den Bedürfnissen in der Praxis ausrichten.

Landgericht Gießen sieht echte Entlastung

Aus Sicht des Vizepräsidenten des Landgerichts Gießen, Dietrich Becker, hat sich die E-Akte bislang klar bewährt. Ihre Vorteile gegenüber der alten Papierakte würden in der täglichen Arbeit sehr geschätzt, und zwar von sämtlichen Berufsgruppen - von Richterinnen und Richtern ebenso wie von Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern, vor allem aber auch von Mitarbeitenden in den Serviceeinheiten.

Während in Strafverfahren bislang noch in erheblichem Umfang Hybridakten aus Papier- und elektronischer Akte gängig seien, arbeite das Landgericht in Zivilverfahren bereits stärker mit der E-Akte, so Becker. Hier reduziere sich der mühselige Papierakten-Austausch auf ein Minimum und beschränke sich im Wesentlichen auf "Altverfahren".

Neben den Serviceeinheiten würden auch die für den Papierakten-Transport verantwortlichen Wachtmeister entlastet. Auch die Übermittlung von Gerichtsentscheidungen und Schriftsätzen habe sich erheblich verschlankt.

Zugleich sei zu beobachten, dass sich manche Prozessbeteiligte nicht mehr an die üblichen Bürozeiten hielten - etwa durch kurzfristigere Anträge oder das Einreichen von Schriftsätzen auch an Abenden oder Wochenenden. Offenbar werde davon ausgegangen, dass die Justiz nach Einführung der E-Akte "24/7 verfügbar und "greifbar"" sei, so Becker.

"Dass ein Antrag auf Verlegung des Termins, der an einem Montag stattfinden soll, noch an einem Freitagnachmittag bzw. Freitagabend oder gar einem Samstag oder Sonntag über das elektronische System eingespeist wird, kommt vermehrt vor." Gleiches gelte für sehr kurzfristig vor einem Termin eingereichte Schriftsätze - die nunmehr von jedem Ort quasi noch bis zur letzten Sekunde in das elektronische System eingespeist werden könnten. Im konkreten Fall könne dies zu einer Mehrbelastung führen, ändere insgesamt aber nichts an den ganz entscheidenden Vorteilen der elektronischen Akte, so Becker.