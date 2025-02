Eine mangelhafte Bank im Herrentälchen, erhebliche Straßenmängel in der Auer Straße, Risse entlang der Böschung an der alten Näherstille Straße, Buchenhecke entlang des Ludwigsweges hat sich über den ganzen Weg ausgebreitet, defekte oder ausgefallene Straßenbeleuchtung am Obertor, in der Walther-Rathenau-Straße etc.. Täglich gehen in der Stadtverwaltung Mängelmeldungen ein. Zumeist auf schriftlichem Weg, über den Mängelzettel, der seit 15 Jahren einmal monatlich im Amtsblatt abgedruckt wird. Doch diese Verfahrensweise ist nicht mehr up to date, wie die Jugend sagen würde. Heißt: Nicht auf dem neuesten Stand.