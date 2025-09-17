Am Mittwoch fand der fünfte E-Government-Kongress im Erfurter Steigerwaldstadion zum Thema „Digitale Souveränität“ mit einer Rekordbeteiligung von 700 Experten aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft statt. Neben 24 Fachvorträgen und Workshops wurden auch konkrete Ergebnisse erzielt. So geht der Freistaat Thüringen einen entscheidenden Schritt, die Souveränität der digitalen Verwaltung zu stärken, heißt es in einer Mitteilung des Thüringer Digitalministeriums. Mit der Thüringer Verwaltungscloud (ThVC) wird den Thüringer Kommunen eine leistungsfähige und sichere IT-Infrastruktur zentral zur Verfügung gestellt.