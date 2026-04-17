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  4. "Bürgerwabe" für automatisierte Anträge beim Landratsamt

Digitalisierung "Bürgerwabe" für automatisierte Anträge beim Landratsamt

In den Ämtern werden künftig weniger Menschen sitzen - Digitalisierung soll Abhilfe schaffen. In Roth wird erstmals eine digitale «Bürgerwabe» eingesetzt

Digitalisierung: Bürgerwabe für automatisierte Anträge beim Landratsamt
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Die "Bürgerwabe" soll die Digitalisierung im Landkreis Roth vorantreiben. Foto: Petra Schoplocher/Landratsamt Roth/dpa

Roth (dpa/lby) - Das Landratsamt Roth hat eine digitale "Bürgerwabe" vorgestellt, in der künftig Anträge etwa auf Wohngeld voll digital gestellt werden können. Es ist nach Angaben des Landratsamts die Erste ihrer Art in Deutschland. In der Wabe werde die Identität des Antragstellers per Kamera und Ausweis-Scan überprüft. Ein Programm führt die Kunden durch den digitalen Antrag und gibt - wenn nötig - Hilfestellung beim Ausfüllen, wie der Landkreis und das bayerische Digitalministerium gemeinsam mitteilten.

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"Die KI hilft beim Ausfüllen der Formulare, beantwortet Fragen und stellt sicher, dass alle Angaben vollständig sind", sagte Roths Landrat Ben Schwarz (SPD). "Gleichzeitig gewährleisten wir durch den Abgleich von Ausweis und Kamera eine hohe Sicherheit." Ein Dokumentenscanner ermöglicht es, direkt zum Beispiel mitgebrachte Mietverträge und andere Dokumente zu digitalisieren. 

"Behörden müssen hochgradig automatisiert werden"

Die "Bürgerwabe" in Roth ist als Pilotprojekt angelegt und soll in weiteren Behörden übernommen werden. Hintergrund: Deutschland und Bayern werden künftig mit weniger menschlichem Personal in den Ämtern klarkommen müssen, wie Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) deutlich machte. 

"Weil sich in den nächsten Jahren 15 Millionen Babyboomer in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschieden, gehen uns hierzulande schlicht die Köpfe aus", sagte er. "Um trotzdem leistungsfähig zu bleiben, müssen moderne Behörden unweigerlich hochgradig automatisiert, möglichst bürokratiearm und vollständig digital arbeiten."