Digitalisierung "Bürgerwabe" für automatisierte Anträge beim Landratsamt

Roth (dpa/lby) - Das Landratsamt Roth hat eine digitale "Bürgerwabe" vorgestellt, in der künftig Anträge etwa auf Wohngeld voll digital gestellt werden können. Es ist nach Angaben des Landratsamts die Erste ihrer Art in Deutschland. In der Wabe werde die Identität des Antragstellers per Kamera und Ausweis-Scan überprüft. Ein Programm führt die Kunden durch den digitalen Antrag und gibt - wenn nötig - Hilfestellung beim Ausfüllen, wie der Landkreis und das bayerische Digitalministerium gemeinsam mitteilten.