Digitalisierung: Bürgerbeauftragte: Mehr Bürgernähe bei digitaler Verwaltung

Erfurt (dpa/th) - Die parlamentarisch gewählten Bürgerbeauftragten der Länder drängen auf eine Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung aus einem Guss. Notwendig sei eine "digitale Gesamtarchitektur", in der Insellösungen überwunden sowie einzelne Leistungen vernetzt aufgebaut und effizient von möglichst vielen Einheiten genutzt werden könnten, heißt es in einem von den Bürgerbeauftragten bei einem Treffen in Erfurt verabschiedeten Grundsatzpapier. Viele Behörden entwickelten eigene Anwendungen ohne übergreifende Koordination, was die Zusammenarbeit erschwere.