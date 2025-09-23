Digitalisierung: 60 Prozent der Verwaltungsleistungen online verfügbar

"Wir bewegen uns im Schneckentempo"

"Wir bewegen uns im Schneckentempo", kritisierte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. "Wir könnten schneller sein, wenn wir nicht überall das digitale Rad neu erfinden, sondern funktionierende Lösungen zügig verbreiten." Er zeigte sich aber optimistisch, wie der neue Digitalminister Carsten Wildberger (CDU) die Themen angehe. "Ich frage mich jedoch, wie viel Energie das politische System aufbringen kann, um sich besser zwischen Kommunen, Ländern und Bund zu organisieren. Hier liegt ein großer Schwachpunkt unseres föderalen Systems, der uns brutal aufhält."