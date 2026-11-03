Digitalgipfel: KI-Boom lässt Strombedarf von Rechenzentren stark steigen

Berlin - Der rasante Siegeszug von Künstlicher Intelligenz und Cloud-Diensten lässt den Strombedarf deutscher Rechenzentren in den kommenden Jahren drastisch steigen. Nach Erhebungen des Digitalverbands Bitkom benötigen Rechenzentren und kleinere IT-Installationen im laufenden Jahr 2026 hierzulande rund 23 Milliarden Kilowattstunden Strom. Das entspricht in etwa dem gesamten Jahresstromverbrauch von rund 6,5 Millionen Haushalten - also mehr als allen Privathaushalten in ganz Nordrhein-Westfalen oder Bayern.