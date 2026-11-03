Digitalgipfel: KI-Boom lässt Strombedarf von Rechenzentren stark steigen

Kilian Wagner, Bereichsleiter für nachhaltige digitale Infrastrukturen beim Bitkom, betonte, man habe im Grunde gar nicht die Wahl, ob diese Rechenzentren entstehen - sondern lediglich, wo: "Die Unternehmen werden ihre digitale Transformation nicht zurückstellen, und wir als Privatbevölkerung werden nicht weniger digitale Dienste nutzen, nur weil wir nicht genug Rechenzentren in Deutschland haben. Dann werden wir einfach nur abhängiger und die Rechenzentren stehen im Ausland."