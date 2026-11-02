Digitalgipfel: KI als Kriegswaffe? Europa drohen Exportkontrollen

Berlin - Der Chef des größten europäischen KI-Unternehmens Mistral AI hat eindringlich vor einem drohenden Ausschluss von US-amerikanischen und chinesischen Spitzenmodellen gewarnt, da Künstliche Intelligenz zunehmend als Kriegswaffe eingestuft werde. "Das bedeutet, dass sie unter Exportkontrollen fallen", sagte Arthur Mensch, Mitbegründer des französischen KI-Spezialisten, auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung in Berlin. Dies habe zur Folge, dass die nächste Generation von KI-Modellen aus den USA oder China nicht mehr nach Europa wegen Exportbeschränkungen geliefert werden könne.