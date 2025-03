Mitte 2024 - auf diesen Zeitpunkt beziehen sich die Zahlen in der Studie - stand 70,7 Prozent der Haushalte in Bayern ein Anschluss mit einer Datenübertragungsfähigkeit von mindestens einem Gigabit pro Sekunde zur Verfügung. Bundesweit liegt dieser Wert mit 76,5 Prozent ein gutes Stück höher. Das liegt allerdings auch daran, dass in Bayern der Anteil ländlicher Räume, in denen der Ausbau weniger wirtschaftlich ist, sehr viel höher ist als im Bundesdurchschnitt.