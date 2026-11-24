Früher haben wir auf Arbeit auch Fehler gemacht – jetzt haben wir dafür Computer“, wurde in den Anfangszeiten der Digitalisierung gewitzelt. Und je perfekter die Rechenknechte werden – heute IT genannt –, um so mehr perfektionieren sie auch analog-menschlichen Blödsinn – wie etwa die Bürokratie. Ein schönes Beispiel dafür liefert die jetzt vorgestellte Thüringen App. Sie sollte als Alltagsbegleiter dem Nutzer doch eigentlich auch den bürokratischen Wahnsinn abnehmen.