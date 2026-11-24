Früher haben wir auf Arbeit auch Fehler gemacht – jetzt haben wir dafür Computer“, wurde in den Anfangszeiten der Digitalisierung gewitzelt. Und je perfekter die Rechenknechte werden – heute IT genannt –, um so mehr perfektionieren sie auch analog-menschlichen Blödsinn – wie etwa die Bürokratie. Ein schönes Beispiel dafür liefert die jetzt vorgestellte Thüringen App. Sie sollte als Alltagsbegleiter dem Nutzer doch eigentlich auch den bürokratischen Wahnsinn abnehmen.
Digitales Land Geht es jetzt so richtig App?
Jens Wenzel 24.11.2026 - 18:20 Uhr