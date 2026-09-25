Anstelle von Block und Stift gibt es jetzt vermehrt iPads in Schulen, die Einkaufsliste muss auch nur noch ins Handy diktiert werden und manche Autos fahren inzwischen sogar ohne Fahrer. All das ist zurückzuführen auf die fortschreitende Digitalisierung. Dabei hält sie in Deutschland wortwörtlich „an“, so Bildungsmanager Torsten Timm. Er hat es sich als Ziel gesetzt, „die Bildung zu den Menschen zu bringen“ und das in Form eines Fahrzeuges, dem Digimobil. Das ist eine Art digitales Klassenzimmer, das sich in einem Auto befindet. Das Digimobil verfügt über Künstliche Intelligenz (KI), einen Roboter und jede Menge Infos über Gesundheitsthemen.