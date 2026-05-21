Digitaler Stress: Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Natürlich kann man über die Ergebnisse dieser Umfrage trefflich streiten. Wollen wirklich 56 Prozent der Menschen lieber häufiger offline sein, so wie es die Befragten in der Umfrage der IU Erfurt angegeben haben? Oder haben sie so geantwortet, weil sie einen gewissen sozialen Druck verspürten, diese Antwort zu geben? Letztlich ist es aber eigentlich egal für die Schlüsse, die aus der Studie gezogen werden sollten. Die Befragung zeigt – wieder einmal – dass die Welt des Internets und der selbst ernannten sozialen Medien eben nicht nur schöne Seiten hat. Sie machen unser Leben nicht nur einfacher, sondern können uns auch anstrengen, am Ende sogar krank machen.