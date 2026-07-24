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Digitaler Rätselspaß Ein Klick – und das Rätsel lebt

Wer gerne knobelt, wird diese Neuerung lieben: Kreuzworträtsel und Sudoku lassen sich im E-Paper jetzt nicht nur direkt lösen, sondern auch sofort kontrollieren.

Digitaler Rätselspaß: Ein Klick – und das Rätsel lebt
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Des Rätsels digitale Lösung – neu im E-Paper. Foto:  

Der erste Kaffee des Tages, die Zeitung aufgeschlagen – und natürlich das Kreuzworträtsel. Für viele Leserinnen und Leser gehört dieses kleine Ritual einfach dazu. Manche knobeln schon seit Jahrzehnten, andere tüfteln lieber über einem Sudoku. Was bisher allerdings immer Papier, Radiergummi und manchmal auch Geduld erforderte, funktioniert im E-Paper jetzt deutlich komfortabler.

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Bildschirm statt Bleistift

Denn die beliebten Rätsel in den digitalen Zeitungsausgaben lassen sich jetzt direkt auf dem Bildschirm lösen. Statt Buchstaben mühsam in kleine Kästchen zu schreiben, genügt ein Fingertipp oder ein Mausklick. Das gewünschte Feld wird ausgewählt und kann sofort ausgefüllt werden – ganz ohne verschmierte Radiergummispuren oder durchgestrichene Antworten.

Der größte Vorteil zeigt sich allerdings erst nach dem Eintragen: Während Printleser bis zur nächsten Ausgabe warten müssen, um ihre Lösung mit der Auflösung zu vergleichen, bekommen E-Paper-Nutzer sofort eine Rückmeldung. Falsche Buchstaben werden direkt markiert, richtige Lösungen bestätigt. So weiß man unmittelbar, ob man richtig liegt oder noch einmal nachdenken muss.

Praktische Hilfe

Und wenn es einmal hakt? Auch dafür gibt es eine praktische Hilfe. Über die Glühbirne in der Menüleiste lassen sich Hinweise für einzelne Felder anzeigen. Das Rätsel bleibt anspruchsvoll – aber niemand muss an einer einzigen kniffligen Frage verzweifeln.

Von Montag bis Freitag warten jeden Tag ein neues Kreuzworträtsel und ein neues Sudoku auf die Leserinnen und Leser. Am Samstag gibt es sogar eine komplette Rätselseite mit verschiedenen Knobeleien. Das Prinzip bleibt dabei immer gleich: anklicken, lösen und sofort kontrollieren.

Eine weitere Neuerung betrifft die Verfügbarkeit der Rätsel. Während sie bislang nur drei Tage lang digital bearbeitet werden konnten, stehen die Samstagsrätsel nun deutlich länger zur Verfügung. Wer also erst einige Tage später Zeit zum Knobeln findet, kann trotzdem noch loslegen.

Expertin kennt Mehrwert

Für Marie Siewior, Expertin für digitale Produkte im Verlag, ist genau das der große Mehrwert des neuen Angebots: „Die bisherigen Print-Rätsel können im E-Paper endlich angeklickt, gelöst und sofort kontrolliert werden. Das Rätselangebot selbst hat sich zwar nicht verändert, für unsere digitalen Leserinnen und Leser ist das Rätseln aber deutlich einfacher und komfortabler geworden.“

Damit verbindet das E-Paper das Beste aus zwei Welten: den vertrauten Rätselspaß aus der Zeitung mit den Möglichkeiten der digitalen Technik. Wer einmal erlebt hat, wie bequem sich Buchstaben eintragen, Fehler sofort erkennen und kleine Denkanstöße abrufen lassen, dürfte den Griff zum Radiergummi kaum vermissen.

Wie alles begann

Es begann mit einem kleinen Wortspiel – und wurde zu einer weltweiten Erfolgsgeschichte. Als der Journalist Arthur Wynne am 21. Dezember 1913 in der Zeitung New York World das erste moderne Kreuzworträtsel veröffentlichte, ahnte wohl niemand, welchen Boom er damit auslösen würde. Schon wenige Jahre später sprach man in den USA regelrecht vom „Kreuzworträtsel-Fieber”. Buchhandlungen verkauften spezielle Rätselbücher, Zeitungen machten das tägliche Knobeln zu einem festen Bestandteil ihrer Ausgaben, ergeben Internet-Recherchen.

Auch Sudoku hat demnach eine spannende Geschichte. Die moderne Form entstand 1979 in den USA unter dem Namen „Number Place”. Seinen heutigen Namen erhielt das Zahlenrätsel allerdings erst in Japan, wo es in den 1980er-Jahren zu einem Massenphänomen wurde. Von dort aus trat Sudoku Anfang der 2000er-Jahre seinen Siegeszug durch Europa an und gehört heute zu den beliebtesten Logikrätseln überhaupt.

Kleine Erfolgserlebnisse

Warum faszinieren Rätsel bis heute so viele Menschen? Zum einen vermitteln sie Erfolgserlebnisse. Aus vielen kleinen Hinweisen entsteht Schritt für Schritt ein vollständiges Bild – und mit jedem gelösten Feld wächst die Motivation weiter zu knobeln.

Hinzu kommt: Rätsel fordern unterschiedliche Fähigkeiten. Kreuzworträtsel aktivieren Sprachwissen, Allgemeinbildung und Wortschatz, während Sudoku vor allem logisches Denken, Konzentration und Mustererkennung verlangt. Wissenschaftler betonen allerdings, dass Rätsel zwar eine gute geistige Beschäftigung sein können, allein aber kein Garant gegen Demenz oder altersbedingten geistigen Abbau sind. Für ein gesundes Gehirn bleiben Bewegung, soziale Kontakte und lebenslanges Lernen ebenso wichtig.

Gerade in der digitalen Form gewinnen Rätsel zusätzlich an Komfort. Lösungen lassen sich sofort überprüfen, Fehler direkt korrigieren und Hilfen bei Bedarf einblenden. Das nimmt den Knobelspaß nicht – sondern macht den Einstieg oft sogar leichter. Für viele Leserinnen und Leser dürfte genau das der Grund sein, warum das tägliche Rätsel auch im digitalen Zeitalter nichts von seinem Reiz verloren hat.dr

Denkaufgaben faszinieren Menschen seit Jahrtausenden

Ob auf Papyrusrollen im alten Ägypten, in mittelalterlichen Rätselbüchern oder heute auf dem Smartphone – Rätsel begleiten die Menschheit seit Jahrtausenden. Historiker gehen davon aus, dass sie zu den ältesten Denkspielen überhaupt gehören. Schon vor rund 4000 Jahren stellten sich Menschen mathematische und logische Aufgaben. Auch in der griechischen Mythologie spielt das Rätsel eine zentrale Rolle: Berühmt ist die Sphinx, die jedem Reisenden eine Denkaufgabe stellte und nur den passieren ließ, der die richtige Antwort wusste.

Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich das Rätseln vom Zeitvertreib bei Festen und geselligen Zusammenkünften zu einer festen Größe in Zeitungen und Zeitschriften. Besonders Kreuzworträtsel entwickelten sich im 20. Jahrhundert zu einem weltweiten Erfolg und gehören bis heute zu den beliebtesten Denkspielen überhaupt. Mit der Digitalisierung haben sie einen weiteren Schub erlebt: Ob Sudoku, Wortspiele oder klassische Kreuzworträtsel – heute lassen sie sich jederzeit und überall lösen.

Warum Menschen so gern rätseln, beschäftigt seit Langem auch Psychologen und Hirnforscher. Ein wichtiger Grund ist der sogenannte Aha-Effekt. Nach einer Phase des Grübelns stellt sich plötzlich die Lösung ein – ein Moment, den viele als besonders befriedigend empfinden. Dabei werden im Gehirn unter anderem Bereiche aktiviert, die mit Belohnung und Motivation verbunden sind. Dieses Erfolgserlebnis sorgt dafür, dass viele immer wieder zum nächsten Rätsel greifen.

Hinzu kommt, dass Rätsel Konzentration, Sprache, Gedächtnis und logisches Denken fordern. Wissenschaftliche Untersuchungen weisen darauf hin, dass regelmäßiges Knobeln die geistige Fitness unterstützen kann. Zwar ersetzt es weder Bewegung noch soziale Kontakte, doch als Training für den Kopf kann es einen wertvollen Beitrag leisten – insbesondere im höheren Alter.

Viele Menschen schätzen Rätsel außerdem als kleine Auszeit vom Alltag. Wer sich ganz auf Buchstaben, Zahlen oder logische Zusammenhänge konzentriert, richtet seine Aufmerksamkeit auf eine klar definierte Aufgabe. Gedanken an Termine, Stress oder Sorgen treten dabei oft in den Hintergrund. Gerade in unruhigen Zeiten erleben Rätsel deshalb immer wieder einen Boom – früher in der Zeitung, heute ebenso auf digitalen Plattformen.

Egal ob auf Papier oder am Bildschirm: Die Faszination des Rätselns ist geblieben. Denn am Ende geht es immer um dasselbe Gefühl – die Freude darüber, eine knifflige Aufgabe aus eigener Kraft gelöst zu haben.