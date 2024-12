Digitaler Montag: „Umstellung wird uns nicht berühren“

Berühmtheit hat geholfen

Er hat – wie so oft mit seiner Gisela – das Schloss-Team in Weitersroda bei einer Veranstaltung unterstützt, ist kurzerhand mit einem Teamkollegen losgefahren, um etwas zu besorgen. In der Eile hat er seine Tasche auf das Autodach gelegt. Die flog in einer Kurve auf und davon, wurde aber schnell von Passanten gefunden. Diese brachten sie zur Polizei und äußerten die Vermutung, der Besitzer könnte auf Schloss Weitersroda anzutreffen sein. Die Polizei schaute sich die Unterlagen an und erkannte auf den Bildern Hubert Geißenhöner als den Mann, den sie schon öfter in der Zeitung gesehen hatten. Dort stand auch etwas über seine regelmäßigen Anwesenheiten im Schloss geschrieben. Ein Anruf der Polizei beim Schlossteam brachte Gewissheit – und Hubert erhielt all seine Sachen komplett zurück. Nachdem er erfahren hatte, wer die Finder waren, hat er diese kurzerhand voller Dankbarkeit zum Festival ins Schloss eingeladen.