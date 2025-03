Digitaler Jugendschutz: Tiktok: Eltern können ihren Kindern Auszeit einrichten

"Begleiteter Modus" muss aktiviert werden

Dazu müssen sich die Erwachsenen ebenfalls Tiktok auf ihrem Smartphone installieren. Um den begleiteten Modus zu aktivieren, ruft man dann in den Einstellungen "Digital Wellbeing/Privatsphäre" und "Einstellungen/Begleiteter Modus" auf. Anschließend wird ein QR-Code angezeigt, den das Kind mit seinem Smartphone scannen muss. So werden die Apps verbunden und das Kind willigt in die Reglementierung der Nutzung ein.