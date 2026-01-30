Alle Informationen zu Themen und Angeboten des örtlichen Gesundheitsamtes auf einen Blick – das soll das E-Gesundheitsamt Thüringen leisten. Der Ilm-Kreis ist als Pilotprojekt mit dabei. Das E-Gesundheitsamt ist ein Service der Behörden des Öffentlichen Gesundheitsdiensts (ÖGD) in Thüringen. Das Portal richtet sich allgemein an alle Bürger in Thüringen. Daneben finden aber auch Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser, Arztpraxen und Gewerbe auf dieser Seite ausführliche Informationen, Kontaktdaten und Services.