Digitaler Aufpasser: Was die neue Kamera-Pflicht im Auto für uns bedeutet

Die Kritik richtet sich aber auch gegen das Design moderner Fahrzeuge.

Während der Gesetzgeber fordert, den Blick auf der Straße zu lassen, verbauen die Hersteller immer größere Touchscreens. Wer die Klimaanlage, die Sitzheizung oder das Radio in verschachtelten Untermenüs suchen muss, wird zwangsläufig abgelenkt. Das Auto zwingt den Fahrer zum Wegschauen - und das ADDW-System piept ihn anschließend dafür an.

Wie hoch sind die Kosten für ein Innenraum-Überwachungssystem?

Experten schätzen die Kosten für Material und Herstellung auf 100 bis 150 Euro pro Fahrzeug. Der Gesetzgeber hat aber weitere Sicherheitssysteme vorgeschrieben, etwa den Notbremsassistenten, die Rückfahrkamera, die Blackbox zur Aufzeichnung von Unfalldaten oder die digitale Reifendruckkontrolle. Dazu kommen die Kosten für die Absicherung gegen Cyberangriffe. Die lange Liste kann schnell zu Mehrkosten von 800 bis 1.500 Euro ab Werk verursachen. Bei einer Limousine im Wert von 80.000 Euro spielt das keine große Rolle. Bei einem Kleinwagen für 15.000 Euro dagegen schon.