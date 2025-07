Digitale Zeitung: Mobile E-Paper Beratung gestartet

Die Tour startete am 7. Juli in Haselbach (9 bis 11 Uhr, Ortsmitte) und machte noch am selben Tag Station in Hermannsfeld (13 bis 15 Uhr, Platz an der Kirche). Weiter geht es am 8. Juli in Gerthausen (9–11 Uhr, Gemeindesaal Schafhäuser Straße) und in Wohlmuthausen (13–15 Uhr, Linde, Dorfstraße 21). Am 9. Juli ist das Team in Helmershausen (9–11 Uhr, Pfarrgasse 98/Schlosspark) sowie in Geba (13–15 Uhr, W.-Wachenbrunner-Straße 16, Alte Schule) unterwegs. Der 10. Juli führt nach Bettenhausen (9–11 Uhr, Hauptstraße 58, Linde) und Seeba (13–15 Uhr, Siegfried-Abt-Platz 1, Landgasthof). Es folgen Stedtlingen (11. Juli, 9–11 Uhr, Hermannsfelder Straße/Saal) und Gleimershausen (13–15 Uhr, Brunnengasse/Ortsmitte). Am 14. Juli macht die Tour Halt in Floh (9–11 Uhr, Parkplatz vor der Gemeindeverwaltung) und Hohleborn (13–15 Uhr, Parkplatz Heubergstraße 37). Tags darauf stehen Dreißigacker (15. Juli, 9–11 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus) und Kaltenlengsfeld (13–15 Uhr, Brandplatz) auf dem Plan. Am 16. Juli folgen Kleinschmalkalden (9–11 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Adler, Neue Gasse 3) und Schnellbach (13–15 Uhr, Platz an der „Schörn“, Nesselbergstraße 67). Danach geht es weiter nach Seligenthal (17. Juli, 9–11 Uhr, Gemeindehaus Schulschöpfe 3) und Struth-Helmershof (13–15 Uhr, vor der Feuerwehr). Am 18. Juli ist das Beratungsteam in Frankenheim (13–15 Uhr, Platz vor der Kirche), bevor am 21. Juli Altersbach (9–11 Uhr, Hauptstraße 25) und Bermbach (13–15 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 48) folgen. Danach stehen Herges-Hallenberg (22. Juli, 9–11 Uhr, Kurze Seite 1 vor der Kita) und Steinbach-Hallenberg (13–15 Uhr, Rathausplatz 2 am Rathaus) auf dem Tourplan. Am 23. Juli wird in Rotterode (9–11 Uhr, Parkplatz vor der Sporthalle) und in Oberschönau (13–15 Uhr, Platz vor ehemaliger Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 62) beraten. Es folgen Unterschönau (24. Juli, 9–11 Uhr, ehemalige Gemeindeverwaltung, Schulstraße 10) und Viernau (13–15 Uhr, Forststraße 16, ehem. Gemeindeverwaltung). In Zella-Mehlis ist das Team gleich zweimal präsent: am 25. Juli (8–13 Uhr, Zellaer Markt zum Wochenmarkt) und am 30. Juli (8–13 Uhr, Markt Mehlis, Wochenmarkt). Zwischendrin steht Ritschenhausen auf dem Programm (27. Juli, 14.30–18 Uhr, Sonntagskaffee auf dem Friedensrasen) sowie Melpers (28. Juli, 9–11 Uhr) und Mittelsdorf (13–15 Uhr), jeweils im Dorfgemeinschaftshaus.