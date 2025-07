Am Mittwoch, dem 23. Juli, öffnet unsere Zeitung das „Lesercafé“ im Café Inklusiv am Kirchplatz 4 in Ilmenau für alle Interessierten rund um das Thema digitale Zeitung. Von 14 bis 16 Uhr stehen die E-Paper-Experten von „Freies Wort“ für persönliche Gespräche, Fragen und praktische Hilfestellungen zur Verfügung.