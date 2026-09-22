Eine Zusammenarbeit ist etwa in einem Reallabor angestrebt. Dieses soll an die Digitalagentur Thüringen angedockt werden, sagte Thüringens Digitalstaatssekretärin Milen Starke. Dort solle das Konzept "Law as code" erprobt werden. Damit sollen Gesetzestexte und andere rechtliche Verwaltungsvorgaben maschinell auswertbar gemacht werden. Ziel sei, dass eine Künstliche Intelligenz dann auf dieser Datengrundlage bewerten könne, ob ein Bauantrag vollständig ist und ob ein Sachbearbeiter eine Genehmigung erteilen kann, so Starke.