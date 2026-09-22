Erfurt (dpa/th) - Mehr digitale Souveränität, weniger Bürokratie, die zudem schneller Entscheidungen fällt: Um diese Ziele innerhalb der Verwaltung zu erreichen, wollen Thüringen und Schleswig-Holstein enger zusammenarbeiten. Die Digitalminister der beiden Länder haben dafür in Erfurt auf dem Thüringer E-Government-Kongress eine Vereinbarung unterzeichnet. Aus dieser ergeben sich jedoch zunächst keine finanziellen Verpflichtungen. Es gehe darum, gemeinsam Lösungen weiterzuentwickeln, voneinander zu lernen und sich auszutauschen, sagte Thüringens Minister Steffen Schütz (Thüringen.Gerecht).