Anträge auf Zuschüsse zu stellen und Maßnahmen umzusetzen ist oft aufwendig – gerade bei der E-Government-Förderung, für die es im Thüringen eine spezielle Richtlinie gibt. Verwaltungsprozesse sollen durch die elektronische Kommunikation effizienter und bürgerfreundlicher werden. Auch die digitale Zusammenarbeit zwischen Behörden will man so forcieren. Doch der Weg ist kompliziert. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen hatte bereits Ende 2023 gemeinsam mit zahlreichen Gemeinden, die vom kommunalen IT-Service (KITS) betreut werden, einen Förderantrag gestellt. Dem voraus gegangen waren zahlreiche Gespräche mit dem zuständigen Ministerium, in denen es darum ging, wie solche Unterlagen auszufüllen sind, damit es einen positiven Bescheid gibt. Doch der Antrag wurde bis jetzt weder bewilligt noch abgelehnt.