Identifizierung der Bürger von entscheidender Bedeutung

Um die Digitalisierung nutzen zu können, brauchen die Bürgerinnen und Bürger einen sicheren Zugang. "Neben dem bewährten Elster-Verfahren ermöglicht die eID-Funktion des Personalausweises genau das", sagte Füracker. Nachdem jedoch viele Menschen ihren Pin dafür vergessen haben, gibt es derzeit noch Probleme, eine neue zu beantragen oder die alte Pin zurückzusetzen. "Der Bund verschärft das Problem, indem er den kostenfreien PIN-Rücksetzbrief abgeschafft hat. Deshalb starten wir in diesem Jahr den eID-Turbo Bayern", sagte Füracker. Ziel sei es, das Online-Ausweisen in Deutschland so selbstverständlich zu machen wie die Nutzung einer EC-Karte.