München (dpa/lby) - Bayernweit soll die Anmeldung des Wohnsitzes künftig bequem per Online-Verfahren möglich werden. "Die Pilotphase zur elektronischen Wohnsitzanmeldung in München, Nürnberg und Augsburg ist erfolgreich abgeschlossen. Ab sofort wird das elektronische Verfahren flächendeckend nach und nach in ganz Bayern eingeführt", sagte Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU) in München.