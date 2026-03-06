Digitale Souveränität Schwarz Digits will Europas Cloud-Riese werden

Neues politisches Problembewusstsein

Dass zu große Abhängigkeit von IT-Dienstleistern aus China und den USA zum Problem werden kann, sei den meisten politischen Entscheidern erst in den vergangenen zwei Jahren so richtig klar geworden, sagen Experten. Entwicklungen im Ukraine-Krieg spielten hier ebenso eine Rolle wie Spannungen im transatlantischen Verhältnis seit dem Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Als man gemerkt habe, "mit welcher Klarheit eine Regierung Trump ihre Interessen durchsetzt", habe das schon einen Effekt gehabt, sagt Schumann.