Er werde "alles dafür tun", um Abhängigkeiten von anderen Kontinenten zu reduzieren - das gelte auch für Digitales und auch für die Verteidigung. "Wir brauchen jetzt europäische Souveränität." Größere Investitionen in neue innovative Technologie in Deutschland gebe es schon, weitere sollen folgen. Als Beispiel nannte Merz den Supercomputer Jupiter in Jülich. Den schnellsten Rechner Europas hatte der Kanzler im September in Betrieb genommen - die Anlage wird etwa für das Training von KI-Modellen und für wissenschaftliche Simulationen genutzt.