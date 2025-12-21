Digitale Sicherheit Sparkurs oder Souveränität? Bayerns Flirt mit Microsoft

Gäbe es Alternativen zur Zusammenarbeit mit Microsoft?

Ja. Dass es andere Möglichkeiten gibt, zeigt beispielsweise die Open-Source-Strategie des Landes Schleswig-Holstein, wo in der Verwaltung Microsoft-Programme wie Outlook, Excel oder Word durch andere Systeme ersetzt werden. Mit der Strategie habe man die Kontrolle über Daten und Technologien in eigener Hand.

So eine Strategie ist laut Glasze auch für Bayern denkbar - "kollidiert aber mit eingespielten institutionellen Routinen und bestehenden Macht- und Marktstrukturen." Glasze nennt einen weiteren Grund, wieso nicht alle Organisationen und Behörden auf eine ähnliche Strategie setzen: "Politisch werden kurzfristige Effizienz- und Stabilitätsgewinne oft höher gewichtet als langfristige Fragen von Abhängigkeit und demokratischer Gestaltungsfähigkeit."