Digitale Sicherheit Sparkurs oder Souveränität? Bayerns Flirt mit Microsoft

München - Trotz des jüngst von Kanzler Friedrich Merz (CDU) geforderten Fokus auf mehr digitale Souveränität könnte sich der Freistaat Bayern bald noch enger an den US-Konzern Microsoft binden. Derzeit laufen hinter den Kulissen im zuständigen Finanzministerium Planungen, die IT von Bayerns Verwaltung einheitlicher zu machen. Und da scheint es große Sympathien zu geben, den US-Konzern als Softwareanbieter zu nutzen. So wenig Konkretes bisher bekannt ist, steht eines schon fest: Das Vorhaben ist umstritten und ruft nicht nur Kritik aus der Opposition hervor.