Die beliebte Thüringer-Wald-Card gibt es ewit dem 1. Mai digital aufs Smartphone. Darüber informierte die Thüringer Wald Service GmbH, die das Gästekarten-System betreibt. Nach ihren Angaben bekamen die Touristen bisher die Gästekarte in ihren Hotels oder Pensionen ausgedruckt. Künftig können sie die Karte direkt auf ihr Smartphone erhalten. „Diese digitale Lösung vereinfacht die Ausgabe der Gästekarte erheblich und ermöglicht eine zeitgemäße, effiziente Abwicklung für Gastgeber und Gäste“, teilte der Betreiber mit.