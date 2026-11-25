Der KI die Kontodaten anvertrauen?

Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) verzeichnet hierzulande ein stetig wachsendes Interesse an KI-Chatbots. Der Anteil der Menschen, die schon mal KI-Chatbots wie ChatGPT nach Produktempfehlungen gefragt haben, ist demnach deutlich gestiegen. Im zweiten Quartal 2026 gaben dies im Schnitt 31 Prozent der Online-Käufer an, bei 14- bis 29-Jährigen sogar mehr als jeder Zweite. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 19 Prozent aller Online-Käufer gewesen. Befragt wurden 2.500 Menschen ab 14 Jahren zwischen dem 1. April und dem 30. Juni, jeweils 2025 und 2026.

An anderer Stelle sind die Verbraucher hingegen deutlich zurückhaltender. Lediglich knapp 13 Prozent gaben zuletzt an, sie würden einer KI-Produktempfehlung folgen, ohne selbst noch einmal nach Alternativen zu suchen. Nur jeder Elfte würde einem KI-Agenten Zugang zu seinen Bezahldaten geben, damit dieser autonom für ihn einkaufen kann. "Der Lackmus-Test für das Vertrauen in KI wäre, ihr die Hoheit über das Portemonnaie zu geben", so der BEVH.