Digital Zeitung lesen: Schnupperunterricht für E-Paper-Einsteiger

Die Montagsnummer ist einerseits zwar nur noch online zu haben, von dienstags bis samstags gibt es Freies Wort derweil wie gewohnt in Papierform. Abonnenten können das E-Paper kostenlos nach Freischaltung (unter www.insüdthüringen.de/freischalten) indes für alle sechs Erscheintage nutzen. Diese Netz-Variante bietet eine ganze Reihe von Vorteilen, einer davon: Schon am Vorabend lässt sich in der Zeitung des nächsten Tages stöbern. Auch ist ins tägliche E-Paper der ausgiebige Blick in die Nachbarschaft eingepflegt. Aus ganz Südthüringen gibt es mithin spannende Nachrichten zu entdecken. Die Zeitungsmacher haben sich einiges überlegt, um den Mehrwert dieses Vertriebsweges auch substanziell zu untersetzen. Allen, die überlegen in die digitale Welt hineinzuschnuppern, haben im März Gelegenheit ihre Fragen direkt an den Mann zubringen. Hierzu bietet Freies Wort vier Vor-Ort-Termine in der Rennsteigregion an.