Die Landesregierung plant eine eigene Thüringen-App. Wie Digitalminister Steffen Schütz (BSW) nach einer auswärtigen Sitzung des sogenannten Digitalkabinetts in Ilmenau mitteilte, sollen über die App sämtliche Dienstleistungen der Thüringer Behörden genutzt werden können. Man plane „Eine für Alles“, sagte der Minister in einer Pressekonferenz, die in einem Audio-Labor der Technischen Universität Ilmenau stattfand.