Berlin - Die Comiczeitschrift "Mosaik" wird im kommenden Jahr 70 Jahre alt. Sie war 1955 in der DDR ins Leben gerufen worden und ist unterdessen der älteste noch erscheinende deutsche Comic. Die Hauptfiguren Abrax, Brabax und Califax starten im Januar in ihr 50. Abenteuer-Jahr. "So ein bemerkenswertes Ereignis muss gefeiert werden - und zwar gleich zwölfmal. Also einmal in jedem Monat", kündigte der Berliner Verlag Mosaik Steinchen für Steinchen an.