Sechs Punkte aus drei Spielen im neuen Jahr, in der Hinrunde waren es acht aus zwölf. Der SV Dietzhausen scheint mit seinem neuen Cheftrainer Robert Marr den Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga angenommen zu haben. Der 3:0-Derbysieg gegen Goldlauter in der Vorwoche (22. März) demonstrierte Willen und Spielfreude. Wir sprachen nach seiner gelungenen Heimpremiere mit dem neuen Coach.