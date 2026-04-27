„Abstiegskampf erledigt.“ Auf diese zwei Worte dampft Luis Cedric Teyral die Lage beim SV Dietzhausen nach dem nächsten Kreisoberliga-Erfolg zusammen. Er selbst hatte am Samstag (25. April) gegen Aufsteiger Mittelschmalkalden zwei Treffer zum 3:0-Sieg beigetragen, dank dem der SVD bei noch sieben ausstehenden Partien neun Zähler Abstand auf die beiden Abstiegsplätze hat. „Da wird nicht mehr viel anbrennen“, sagt Teyral mit großer Überzeugung.