„Abstiegskampf erledigt.“ Auf diese zwei Worte dampft Luis Cedric Teyral die Lage beim SV Dietzhausen nach dem nächsten Kreisoberliga-Erfolg zusammen. Er selbst hatte am Samstag (25. April) gegen Aufsteiger Mittelschmalkalden zwei Treffer zum 3:0-Sieg beigetragen, dank dem der SVD bei noch sieben ausstehenden Partien neun Zähler Abstand auf die beiden Abstiegsplätze hat. „Da wird nicht mehr viel anbrennen“, sagt Teyral mit großer Überzeugung.
Dietzhausen mit starker Serie Abstiegskampf ist abgehakt
Karsten Tischer 27.04.2026 - 10:11 Uhr