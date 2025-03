Einen wetterfesten „Matschplan“ braucht dieses Mal weder Dietzhausen noch Goldlauter. Der Nebenplatz des SVD, wo an diesem Samstag, 22. März, ab 15.30 Uhr die Neuauflage des Stadtderbys in der Fußball-Kreisoberliga stattfinden wird, sei in einem „Topzustand“, bestätigt Fußball-Abteilungsleiter Bernd Hofmann am Donnerstag auf Nachfrage. „So schön war er noch nie!“ Der Nebenplatz sei frisch abgezogen, gewalzt, außerdem Löcher verfüllt worden. Trocken soll es am Wochenende außerdem bleiben.