2014 gingen die 24. Historisch-fotografischen Streifzüge durch die Ortsgeschichte Dietzhausens online – damals stellte das eine neue Herausforderung für Autor Rudolf Denner und seine Mitstreiter dar. In diesem Jahr – die neuen „Streifzüge“ werden ab dem 21. November zum Thema „Wald“ präsentiert, ist das Format komplett im digitalen Zeitalter angekommen. Wurden die bisherigen Ausstellungen Rudolf Denners und der Mitstreiteiter des Heimatvereins mit den vielen Ausstellungstafeln stets am Wochenende des Totensonntags in der Ortskirche „Stankt Johannes“ einen breiten Publikum präsentiert, gibt es sie nun erstmals ausschließlich in digitaler Form auf der Internetseite r-mediabase.eu. Die traditionelle Vernissage wird aus gesundheitlichen Gründen Denners, der in Berlin lebt, erstmals nicht in der Dorfkirche stattfinden, sondern in den Räumen der Firma Electronic Partner Reinelt.