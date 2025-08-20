„Ich habe sehr lange überlegt“, so der mittlerweile 60-jährige Maik Rittmann, „ob ich mich noch einmal zur Wahl stellen werde. Schließlich war die Präsidentschaft mit meinem Team eine sehr schöne, gemütliche und gesellige Seite in meinem Leben, trotz eines sehr arbeitsreichen Berufslebens. Aber da wir im Verein ja viele junge Kräfte haben, die ebenfalls ihr karnevalistisches Handwerk bestens gelernt haben und professionell verstehen, fiel mir letztendlich meine Entscheidung nicht so schwer.“