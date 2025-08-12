Erst kürzlich für seine Verdienste mit dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Suhl geehrt, ist Dietmar Schauerhammer nach wie vor im Unruhestand. Er geht nach fast 30 Jahren als Gebietsleiter der Benz- Turngerätefabrik seit einiger Zeit wieder verstärkt seinem Herzenshobby, dem Musizieren, nach. Neben dem Gitarrespiel hat er vor einigen Jahren sein Herz für die Thüringer Waldzither entdeckt, und auch das Erlernen des Mundharmonikaspiels steht auf seiner Liste. Es ist seine Art, dem Älterwerden aktiv entgegenzutreten und fördert den Austausch und die Lebensfreude mit Gleichgesinnten.