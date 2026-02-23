Der Blick auf den mit Pkw vollgestellten Festhallenparkplatz ließ am Samstagabenddas große Publikumsinteresse am Auftritt von „Maschine“, einst Puhdys-Frontmann und als solcher einer erfolgreichsten Rockmusiker der DDR überhaupt, schon erahnen. Seit kaum zu zählenden Jahren und weit nach dem „gesetzlichen Renteneintritt“ scheint er noch immer als Künstler unverwüstlich und ist gut mit Soloprogrammen unterweg.