Dass tanzende Kühe im Schnee mal solch eine Begeisterung auslösen, hätten sich die Veilsdorfer wohl nicht träumen lassen. „Das ging durch die Decke“, sagt Vito-Benito Pfeiffer. Er ist nicht nur Tierproduktionsleiter der Milch-Land GmbH Veilsdorf, sondern auch der Mann im Betrieb, der sich darum kümmert, dass regelmäßig bewegte Bilder und nicht nur Fotos in den sozialen Netzwerken erscheinen. Das landwirtschaftliche Unternehmen ist auf Social Media aktiv – seit kurzem sogar verstärkt.