Diesen Samstag: „Tatort“-Star kommt nach Meiningen

Länderspiegel Man macht eine Zeitreise für sich selbst

Der Schauspieler Miroslav Nemec erzählt jetzt in einem Buch die Geschichte seines Lebens. Miroslav Jugoslav heißt die Autobiografie, in der auch Oberfranken immer wieder eine Rolle spielt. Denn hier sammelte Nemec auf der Luisenburg Freilichtbühnen-Erfahrung und hier lebt er seinen Traum vom Rockstar: Aus Hof und Umgebung kommen die Musiker seiner Band.