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Diesen Samstag „Tatort“-Star kommt nach Meiningen

101 Mal hat er Verbrecher zur Strecke gebracht, jetzt kommt er als lebensfreudiger Grieche nach Meiningen. Die Rolle hatte zuvor ein Weltstar berühmt gemacht.

Diesen Samstag: „Tatort“-Star kommt nach Meiningen
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Miroslav Nemec liest am 17. Oktober aus dem Schelmenroman „Alexis Sorbs“, begleitet vom Orchístra Laskarina, in Meiningen. Foto: picture alliance/dpa/ Tobias Hase

Promi-Besuch in Meiningen: Schauspieler Miroslav Nemec, vielen Fernsehzuschauern als Münchner „Tatort“-Kommissar Ivo Batic bekannt, gastiert am Samstag, 17. Oktober, im Großen Haus des Meininger Staatstheaters. Dort steht er ab 19.30 Uhr mit dem Bühnenstück „Alexis Sorbas“ auf der Bühne.

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Nemec prägte mehr als drei Jahrzehnte den Münchner „Tatort“. Von 1991 bis 2026 stand er in insgesamt 101 Folgen als Ermittler Ivo Batic vor der Kamera. Nun schlüpft er in eine völlig andere Rolle: die des lebensfrohen Griechen, einer der bekanntesten Figuren der Weltliteratur.

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Der Schauspieler Miroslav Nemec erzählt jetzt in einem Buch die Geschichte seines Lebens. Miroslav Jugoslav heißt die Autobiografie, in der auch Oberfranken immer wieder eine Rolle spielt. Denn hier sammelte Nemec auf der Luisenburg Freilichtbühnen-Erfahrung und hier lebt er seinen Traum vom Rockstar: Aus Hof und Umgebung kommen die Musiker seiner Band.

Die Geschichte basiert auf dem berühmten Roman des griechischen Schriftstellers Nikos Kazantzakis, der durch die Verfilmung mit Hollywood-Legende Anthony Quinn weltbekannt wurde. Im Mittelpunkt steht die außergewöhnliche Freundschaft zwischen einem nachdenklichen Intellektuellen und dem lebenshungrigen Freigeist Alexis Sorbas. Dessen Motto: „Das Leben lieben und den Tod nicht fürchten.“

Anthony Quinn als Alexis Sorbas in einer Szene des gleichnamigen Films (1964). Foto: picture-alliance / dpa

Regisseur Martin Mühleis hat den Literaturklassiker als Mischung aus Schauspiel, Erzählkunst und Musik inszeniert. Begleitet wird Nemec dabei vom Orchístra Laskarina. Entstehen soll ein atmosphärischer Abend mit mediterraner Lebensfreude, großer Gefühle und philosophischer Gedanken.

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Nemec heißt der Mann - nicht Batic. Aber wer im Tatort mitspielt, der mutiert vielleicht ganz automatisch zum Kommissar. Wohl deshalb plaudert Miroslav Nemec bei seiner Konzertlesung in Hildburghausen über fast alles - außer dem Krimi im TV.

Für Nemec gilt die Rolle des Alexis Sorbas als echte Paraderolle. Nach seinem Abschied vom „Tatort“ zeigt sich der Publikumsliebling damit von einer ganz anderen Seite als im Krimi-Fernsehen.

Der Roman „Alexis Sorbas“ erschien bereits 1946 und zählt zu den bekanntesten Werken der Weltliteratur. Kazantzakis verarbeitete darin eigene Erlebnisse mit einem charismatischen Arbeiter, der zum Vorbild für die Titelfigur wurde. Die Geschichte erzählt von Freundschaft, Liebe, Rückschlägen und der Suche nach Freiheit.

Weltberühmt wurde der Stoff durch die Oscar-prämierte Verfilmung von 1964 mit Anthony Quinn in der Hauptrolle. Bis heute begeistert „Alexis Sorbas“ Leser und Zuschauer mit seiner Botschaft, das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen anzunehmen. Die Vorstellung mit Nemec beginnt am 17. Oktober um 19.30 Uhr im Großen Haus des Staatstheaters Meiningen. Karten sind noch erhältlich.