Diesen Samstag: „Tatort“-Star kommt nach Meiningen

101 Mal hat er Verbrecher zur Strecke gebracht, jetzt kommt er als lebensfreudiger Grieche nach Meiningen. Die Rolle hatte zuvor ein Weltstar berühmt gemacht.
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Nemec prägte mehr als drei Jahrzehnte den Münchner „Tatort“. Von 1991 bis 2026 stand er in insgesamt 101 Folgen als Ermittler Ivo Batic vor der Kamera. Nun schlüpft er in eine völlig andere Rolle: die des lebensfrohen Griechen, einer der bekanntesten Figuren der Weltliteratur.
Die Geschichte basiert auf dem berühmten Roman des griechischen Schriftstellers Nikos Kazantzakis, der durch die Verfilmung mit Hollywood-Legende Anthony Quinn weltbekannt wurde. Im Mittelpunkt steht die außergewöhnliche Freundschaft zwischen einem nachdenklichen Intellektuellen und dem lebenshungrigen Freigeist Alexis Sorbas. Dessen Motto: „Das Leben lieben und den Tod nicht fürchten.“
Regisseur Martin Mühleis hat den Literaturklassiker als Mischung aus Schauspiel, Erzählkunst und Musik inszeniert. Begleitet wird Nemec dabei vom Orchístra Laskarina. Entstehen soll ein atmosphärischer Abend mit mediterraner Lebensfreude, großer Gefühle und philosophischer Gedanken.
Für Nemec gilt die Rolle des Alexis Sorbas als echte Paraderolle. Nach seinem Abschied vom „Tatort“ zeigt sich der Publikumsliebling damit von einer ganz anderen Seite als im Krimi-Fernsehen.
Der Roman „Alexis Sorbas“ erschien bereits 1946 und zählt zu den bekanntesten Werken der Weltliteratur. Kazantzakis verarbeitete darin eigene Erlebnisse mit einem charismatischen Arbeiter, der zum Vorbild für die Titelfigur wurde. Die Geschichte erzählt von Freundschaft, Liebe, Rückschlägen und der Suche nach Freiheit.
Weltberühmt wurde der Stoff durch die Oscar-prämierte Verfilmung von 1964 mit Anthony Quinn in der Hauptrolle. Bis heute begeistert „Alexis Sorbas“ Leser und Zuschauer mit seiner Botschaft, das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen anzunehmen. Die Vorstellung mit Nemec beginnt am 17. Oktober um 19.30 Uhr im Großen Haus des Staatstheaters Meiningen. Karten sind noch erhältlich.