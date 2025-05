Margreet Harmsma ist eine Frohnatur, aber an diesem wunderschönen Frühlingstag gemütsbewegt und in Eile. „Mir kommen die Tränen“, sagt die 56-Jährige in ihrem wunderschönen drolligen niederländisch gefärbten Deutsch. „Wir geben doch das jetzt alles auf, die wunderschöne Natur und die vielen lieben Gäste, die uns ans Herz gewachsen sind.“ Das ist nicht dahergesagt, das alles belegt auch das Abschiedsbuch mit den vielen Bildern und Einträgen, das glatt auch als Poesiealbum durchgehen könnte.