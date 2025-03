Dabei hätte aus dem Hamburger eigentlich ein Schriftsetzer wie sein Vater werden sollen, wie er 2012 in einem dpa-Interview zum 70. Geburtstag berichtete. "Ich machte in so einer fürchterlichen Klitsche eine Lehre", erinnerte sich Korff. "Das war in einem finsteren Loch - es war ein Grauen! Ich kann das gar nicht negativ genug beschreiben."