Dienstreisen: Bei Reiseabrechnungen wird oft geschummelt und draufgezahlt

Nimmt man auch Arbeitnehmer hinzu, die nach eigenen Angaben einige oder einige wenige Male falsche Abrechnungen eingereicht haben, sind die Zahlen noch größer: Unter anderem sagten gut 38 Prozent der in Deutschland Befragten, dass sie Kosten mehr als einmal eingereicht haben. 34 Prozent sagten, dass sie Kosten eines Kollegen ein zweites Mal eingereicht hätten. Mehr als 37 Prozent sagten, dass sie Kosten eingereicht hätten, die nichts mit ihrer Arbeit zu tun hatten.